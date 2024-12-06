Три украинские АЭС в значительной степени возобновили работу после атаки рф 28 ноября-МАГАТЭ

Три действующие атомные электростанции (АЭС) Украины в значительной степени возобновили производство электроэнергии после резкого сокращения выработки на прошлой неделе, осуществленного в качестве меры предосторожности из-за очередной российской атаки 28 ноября на все более хрупкую энергосистему страны. Об этом сообщает Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) на своем сайте, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что из девяти реакторов на Хмельницкой, Ровенской и Южноукраинской АЭС восемь сейчас работают, а один остановлен. В течение последней недели большинство из них постепенно нарастили мощность после массированного удара России 28 ноября по электрической инфраструктуре. Однако некоторые внешние линии электропередачи остаются отключенными.

Стабильная электросеть, обеспечивающая безопасное питание за пределами площадки, важна для обеспечения ядерной безопасности на действующих АЭС Украины, которые являются жизненно важными для производства электроэнергии, необходимой стране, особенно в холодные зимние месяцы. Операторы продемонстрировали значительную устойчивость во время и после этого последнего периода нестабильности сети, чтобы эти станции могли поддерживать ядерную безопасность и производить электроэнергию после сокращения производства на прошлой неделе, - заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Он добавил, что, впрочем, "хрупкая ситуация с электросетью остается источником глубокой обеспокоенности, и мы будем продолжать внимательно следить за соответствующими событиями, включая последующие визиты экспертов на электрические подстанции, от которых зависят атомные электростанции". И призвал "к максимальной сдержанности, чтобы никаких действий, влияющих на внешнее электроснабжение и ядерную безопасность, не предпринималось". При этом в сообщении не упомянуто, кто именно атаковал украинскую энергосистему, и не указано, к кому направлен этот призыв.

В сообщении МАГАТЭ также отметили, что," несмотря на последствия военного конфликта, включая частые сигналы о воздушных налетах", группы МАГАТЭ на Хмельницкой, Ровенской, Южноукраинской и Чернобыльской АЭС сообщили, что ядерную безопасность и охрану на этих объектах поддерживают.

Напомним

Хмельницкая, Ровенская и Южноукраинская АЭС снизили мощность во время ракетной атаки рф 28 ноября. Один энергоблок РАЭС отключен от сети, ХАЭС потеряла две линии электропередач.