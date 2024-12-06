Три украинские АЭС в значительной степени возобновили работу после атаки рф 28 ноября-МАГАТЭ

ukenru
Эксклюзив
рф снова начинает затягивать с обменами военнопленных - секретарь Координационного штаба
 • 59895 просмотра

рф снова начинает затягивать с обменами военнопленных - секретарь Координационного штаба

Эксклюзив
Фейковая инвалидность в АРМА: эксперт указал на управленческий провал главы агентства Думы
 • 102892 просмотра

Фейковая инвалидность в АРМА: эксперт указал на управленческий провал главы агентства Думы

Эксклюзив
В КНИИСЭ выяснили, что россия использует против Украины два типа северокорейских ракет
 • 103736 просмотра

В КНИИСЭ выяснили, что россия использует против Украины два типа северокорейских ракет

Эксклюзив
НАПК проверит куда и.о. замглавы ГНС Сокур девал 2,6 млн грн - нардеп
 • 105096 просмотра

НАПК проверит куда и.о. замглавы ГНС Сокур девал 2,6 млн грн - нардеп

Эксклюзив
Ретроградность Марса: чем сложен и опасен этот период
 • 100186 просмотра

Ретроградность Марса: чем сложен и опасен этот период

Эксклюзив
Марафон инвалидности перехватило АРМА: полиция проверяет должностных лиц агентства (ВИДЕО)
 • 107747 просмотра

Марафон инвалидности перехватило АРМА: полиция проверяет должностных лиц агентства (ВИДЕО)

Эксклюзив
"Клуб белого бизнеса" Гетманцева - одобренная коррупция или дискредитация рыночной экономики?
 • 151811 просмотра

"Клуб белого бизнеса" Гетманцева - одобренная коррупция или дискредитация рыночной экономики?

Ликвидация КРАИЛ и запрет военным сниматься в рекламе азартных игр: Рада приняла закон
 • 125580 просмотра

Ликвидация КРАИЛ и запрет военным сниматься в рекламе азартных игр: Рада приняла закон

Эксклюзив
"Черноморка" в Броварах. Почему ресторан выбрал этот город для расширения и что нового предлагает посетителям
 • 152545 просмотра

"Черноморка" в Броварах. Почему ресторан выбрал этот город для расширения и что нового предлагает посетителям

Эксклюзив
"Фактически нулевые продажи и поведенческие изменения": эксперт по недвижимости рассказала, что происходит на рынке
 • 110648 просмотра

"Фактически нулевые продажи и поведенческие изменения": эксперт по недвижимости рассказала, что происходит на рынке

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Словакия закрывает свое генконсульство в россии

Словакия закрывает свое генконсульство в россии

 • 20381 просмотра
путин отменил требование для иностранцев платить за газ только через "Газпромбанк"

путин отменил требование для иностранцев платить за газ только через "Газпромбанк"

 • 19263 просмотра
Макрон заявил, что не уйдет в отставку до истечения срока полномочий

Макрон заявил, что не уйдет в отставку до истечения срока полномочий

 • 15448 просмотра
Не предусматривает переезда в США: Кулеба прокомментировал сотрудничество с Гарвардом

Не предусматривает переезда в США: Кулеба прокомментировал сотрудничество с Гарвардом

 • 23514 просмотра
В столице работают силы ПВО - Кличко

В столице работают силы ПВО - Кличко

 • 16595 просмотра
публикации
"Клуб белого бизнеса" Гетманцева - одобренная коррупция или дискредитация рыночной экономики?

"Клуб белого бизнеса" Гетманцева - одобренная коррупция или дискредитация рыночной экономики?
Эксклюзив

 • 151811 просмотра
"Черноморка" в Броварах. Почему ресторан выбрал этот город для расширения и что нового предлагает посетителям

"Черноморка" в Броварах. Почему ресторан выбрал этот город для расширения и что нового предлагает посетителям
Эксклюзив

 • 152545 просмотра
Не только ликвидация МСЭК: глава АРМА Дума подчеркнула свою роль в возвращении молодежи в Украину

Не только ликвидация МСЭК: глава АРМА Дума подчеркнула свою роль в возвращении молодежи в Украину

 • 137126 просмотра
Будущий министр объединения украинцев? Что известно о Чернышеве

Будущий министр объединения украинцев? Что известно о Чернышеве

 • 188788 просмотра
Планы на возобновление полетов в Украину: какие компании выражали заинтересованность

Планы на возобновление полетов в Украину: какие компании выражали заинтересованность

 • 202728 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Warner Bros выпустила 8-минутный трейлер фильма "Властелин колец: Война Рогиримов"

Warner Bros выпустила 8-минутный трейлер фильма "Властелин колец: Война Рогиримов"

 • 34068 просмотра
Бейонсе возглавила рейтинг Billboard несмотря на скандал с Diddy: кто еще в топ-3?

Бейонсе возглавила рейтинг Billboard несмотря на скандал с Diddy: кто еще в топ-3?

 • 101279 просмотра
Mcdonald's тестирует завтраки в Виннице: появятся ли они в других городах?

Mcdonald's тестирует завтраки в Виннице: появятся ли они в других городах?

 • 100560 просмотра
День печенья: 3 вкусных рецепта домашних вкусностей

День печенья: 3 вкусных рецепта домашних вкусностей

 • 102196 просмотра
Улов почти на 100 кг: в Германии рыбаки поймали гигантского сома

Улов почти на 100 кг: в Германии рыбаки поймали гигантского сома

 • 110912 просмотра
Актуальное
Три украинские АЭС в значительной степени возобновили работу после атаки рф 28 ноября-МАГАТЭ

Три украинские АЭС в значительной степени возобновили работу после атаки рф 28 ноября-МАГАТЭ

Киев  •  УНН

 • 5764 просмотра

Read in English

Восемь из девяти реакторов на Хмельницкой, Ровенской и Южноукраинской АЭС возобновили работу после атаки 28 ноября. МАГАТЭ подтверждает поддержку ядерной безопасности на станциях несмотря на нестабильность сети.

Три действующие атомные электростанции (АЭС) Украины в значительной степени возобновили производство электроэнергии после резкого сокращения выработки на прошлой неделе, осуществленного в качестве меры предосторожности из-за очередной российской атаки 28 ноября на все более хрупкую энергосистему страны. Об этом сообщает Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) на своем сайте, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что из девяти реакторов на Хмельницкой, Ровенской и Южноукраинской АЭС восемь сейчас работают, а один остановлен. В течение последней недели большинство из них постепенно нарастили мощность после массированного удара России 28 ноября по электрической инфраструктуре. Однако некоторые внешние линии электропередачи остаются отключенными.

Стабильная электросеть, обеспечивающая безопасное питание за пределами площадки, важна для обеспечения ядерной безопасности на действующих АЭС Украины, которые являются жизненно важными для производства электроэнергии, необходимой стране, особенно в холодные зимние месяцы. Операторы продемонстрировали значительную устойчивость во время и после этого последнего периода нестабильности сети, чтобы эти станции могли поддерживать ядерную безопасность и производить электроэнергию после сокращения производства на прошлой неделе,

- заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Он добавил, что, впрочем, "хрупкая ситуация с электросетью остается источником глубокой обеспокоенности, и мы будем продолжать внимательно следить за соответствующими событиями, включая последующие визиты экспертов на электрические подстанции, от которых зависят атомные электростанции". И призвал "к максимальной сдержанности, чтобы никаких действий, влияющих на внешнее электроснабжение и ядерную безопасность, не предпринималось". При этом в сообщении не упомянуто, кто именно атаковал украинскую энергосистему, и не указано, к кому направлен этот призыв.

В сообщении МАГАТЭ также отметили, что," несмотря на последствия военного конфликта, включая частые сигналы о воздушных налетах", группы МАГАТЭ на Хмельницкой, Ровенской, Южноукраинской и Чернобыльской АЭС сообщили, что ядерную безопасность и охрану на этих объектах поддерживают.

Напомним

Хмельницкая, Ровенская и Южноукраинская АЭС снизили мощность во время ракетной атаки рф 28 ноября. Один энергоблок РАЭС отключен от сети, ХАЭС потеряла две линии электропередач.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Войнаполитика
yuzhno-ukrainskaya-atomnaya-elektrostantsiyaЮжно-Украинская атомная электростанция
rafael-grossiРафаэль Гросси
mezhdunarodnoe-agentstvo-po-atomnoi-energiiМеждународное агентство по атомной энергии
ukrainaУкраина