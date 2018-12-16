Три слэм-данка Леня не позволили "Атланте" избежать поражения от "Бостона"
Киев • УНН
КИЕВ. 16 декабря. УНН. Украинский центровой Алексей Лень провел матч НБА против “Бостон Селтикс” в составе “Атланты Хокс”, передает корреспондент УНН.
Лень получил небольшое игровое время в конце первой и на старте второй четверти в рамках которых дважды исполнял штрафные и однажды даже не добросил мяч в кольцо. Зато ему дали провести 9 минут в заключительной четверти которой украинец реализовал три слэм-данка, а также трехочковый бросок.
“Атланта” потерпела поражение 108:129, а Лень за 16:06 минуты набрал 13 очков, 4 подбора и 1 передачу при 3 поражениях.
Отметим, что “Атланта” с 6 выигрышами при 22 поражениях занимают предпоследнее место на Востоке, а “Бостон” имеет 18 побед — 4 ступень Восточной конференции.