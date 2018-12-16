Три слем-данки Леня не дозволили "Атланті" уникнути поразки від "Бостона"
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. Український центровий Олексій Лень провів матч НБА проти “Бостон Селтікс” у складі “Атланти Хокс”, передає кореспондент УНН.
Лень отримав невеликий ігровий час наприкінці першої і на старті другої чверті в рамках яких двічі виконував штрафні і одного разу навіть не докинув м’яч до кільця. Натомість йому надали провести 9 хвилин у заключній чверті в якій українець реалізував три слем-данки, а також триочковий кидок.
“Атланта” зазнала поразки 108:129, а Лень за 16:06 хвилини набрав 13 очок, 4 підбирання і 1 передачу при 3 поразках.
Відзначимо, що “Атланта” з 6 виграшами при 22 поразках посідають передостаннє місце на Сході, а “Бостон” має 18 перемог — 4 сходинка Східної конференції.