Три ДТП произошли в Кропивницком из-за прорыва трубы

"В частности, не справился с управлением автомобиль Toyota Prius, который в 8:30 ехал на служебное задание. Служебное транспортное средство столкнулся с автомобилем Geely. Сейчас этим делом занимаются следователи и прокуратура", - сообщили в пресс-службе.

Также правоохранители добавили, что позже, на этом промежутке пути произошло еще одно ДТП с участием авто Honda и Mercedes. Машины получили механические повреждения.

И третьим на этом же отрезке не справился с управлением и попал в ДТП водитель авто Chevrolet Aveo.

"Работники отдела БДД УПП Кропивницкого предупреждали о порыв коммунальщиков еще вчера, впрочем, последние отреагировали только после ряда аварий, произошедших утром. В данный момент этот промежуток дороги был посыпан песком", - отметили в полиции.

Напомним, под Киевом на Бориспольском шоссе столкнулись 3 автомобиля. В результате аварии пострадала женщина.