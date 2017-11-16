Три ДТП сталися у Кропивницькому через прорив труби
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 16 листопада. УНН. Сьогодні, на вулиці Андрія Матвієнка у Кропивницькому сталися відразу три ДТП. Причина – прорив труби водопостачання, який стався цієї ночі. В результаті чого на дорозі утворилася льодова корка. Про це повідомила прес-служба Управління патрульної поліції Кропивницького, передає УНН.
“Зокрема не справився з керуванням автомобіль Toyota Prius, який о 8:30 їхав на службове завдання. Службовий транспортний засіб здійснив зіткнення з автівкою Geely. Зараз цією справою займаються слідчі та прокуратура”, — повідомили в прес-службі.
Також правоохоронці додали, що згодом, на цьому проміжку шляху сталася ще одна ДТП за участю авто Honda та Mercedes. Автівки зазнали механічний пошкоджень.
І третім на цьому відрізку шляху не впорався з керуванням і потрапив у ДТП водій авто Chevrolet Aveo.
“Працівники відділу БДР УПП Кропивницького попереджали про порив комунальників ще вчора, втім, останні відреагували лише після низки аварій, що сталися зранку. В даний момент цей проміжок дороги посипаний піском”, — відзначили у поліції.
Нагадаємо, під Києвом на Бориспільському шосе зіткнулися 3 автомобілі. Внаслідок аварії постраждала жінка.