Третьего осужденного-беглеца из одесской колонии задержали
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июля. УНН. Сотрудники полиции совместно с сотрудниками Государственной уголовно-исполнительной службы задержали третьего осужденного, сбежавшего из Одесской исправительной колонии. Об этом сообщил УНН помощник заместителя министра юстиции Юрий Маслак.
"Только что задержан третий осужденный в дачном поселке вдоль дороги по направлению к столице", - сказал он.
Маслак добавил, что осужденного задерживала совместная группа из сотрудников Государственной уриминально-исполнительной службы и полиции.
Добавим, по словам помощника заместителя министра юстиции, осужденный пытался с дачного массива попутным транспортом выехать из населенного пункта. Однако местные жители заметили преступника и сообщили о его местонахождении сотрудникам пенитенциарной системы.
После этого правоохранителям удалось его задержать.
Напомним, ранее правоохранителям удалось поймать двух осужденных из трех, которые сбежали из Одесской исправительной колонии.
Как сообщал УНН, 17 июля около 4:00 из Одесской исправительной колонии сбежали трое осужденных.