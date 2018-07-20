Третього в'язня-втікача з одеської колонії затримали
Київ • УНН
КИЇВ. 20 липня. УНН. Співробітники поліції разом із працівниками Державної кримінально-виконавчої служби затримали третього засудженого, який втік із Одеської виправної колонії. Про це повідомив УНН помічник заступника міністра юстиції Юрій Маслак.
"Щойно затримано третього засудженого у дачному селищі уздовж дороги в напрямку до столиці", – сказав він.
Маслак додав, що засудженого затримувала спільна група зі співробітників Державної уримінально-виконавчої служби з працівниками поліції.
Додамо, за словами помічника заступника міністра юстиції, засуджений намагався з дачного масиву попутним транспортом виїхати з населеного пункту. Однак місцеві жителі помітили злочинця і повідомили про його місцезнаходження співробітникам пенітенціарної системи.
Після цього правоохоронцям вдалось його затримати.
Нагадаємо, раніше правоохоронцям вдалося спіймати двох засуджених із трьох, які втекли із Одеської виправної колонії.
Як повідомляв УНН, 17 липня близько 4 години ранку із Одеської виправної колонії втекли троє засуджених.