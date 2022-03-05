Третий раунд переговоров Украины и РФ состоится в понедельник - Арахамия
Киев • УНН
КИЕВ. 5 марта. УНН. Третий раунд переговоров украинской и российской делегаций состоится 7 марта. Об этом сообщил член украинской делегации, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает УНН.
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"Третий раунд переговоров состоится в понедельник", – написал Ахарамия.
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Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что переговоры с Россией будут продолжаться тяжело, но они будут.
Позиция русской Федерации жесткая, но позиция Украины в переговорах очень усилена западными партнерами.
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Контекст
28 февраля на границе с Беларусью прошли переговоры между Украиной и Россией. Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что делегации возвращаются в свои страны для консультаций.
Как отметил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, президент Украины Владимир Зеленский полностью проинформирован о разговоре, который состоялся между украинской и российской делегацией.