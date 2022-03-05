Третій раунд перемовин України та РФ відбудеться у понеділок - Арахамія
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. Третій раунд переговорів української та російської делегацій відбудеться 7 березня. Про це повідомив член української делегації, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передає УНН.
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"Третій раунд перемовин відбудеться у понеділок", - написав Ахарамія.
Додамо
Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що переговори з Росією триватимуть тяжко, але вони будуть.
Позиція Російської Федерації жорстка, однак позиція України у перемовинах дуже підсилена західними партнерами.
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Контекст
28 лютого на кордоні з Білоруссю відбулися переговори між Україною і Росією. Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк повідомив, що делегації повертаються у свої країни для консультацій.
Як зазначив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, президент України Володимир Зеленський повністю проінформований про розмову, яка відбулася між українською та російською делегацією.