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Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором
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Третій раунд перемовин України та РФ відбудеться у понеділок - Арахамія

Третій раунд перемовин України та РФ відбудеться у понеділок - Арахамія

Київ • УНН

 • 153251 перегляди

КИЇВ. 5 березня. УНН. Третій раунд переговорів української та російської делегацій відбудеться 7 березня. Про це повідомив член української делегації, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передає УНН.

Цитата

"Третій раунд перемовин відбудеться у понеділок", - написав Ахарамія.

Додамо

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що переговори з Росією триватимуть тяжко, але вони будуть.

Позиція Російської Федерації жорстка, однак позиція України у перемовинах дуже підсилена західними партнерами.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Другий раунд переговорів: в ОП заявили, що Україна не отримала результатів, на які розраховувала

Контекст

28 лютого на кордоні з Білоруссю відбулися переговори між Україною і Росією. Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк повідомив, що делегації повертаються у свої країни для консультацій.

Як зазначив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, президент України Володимир Зеленський повністю проінформований про розмову, яка відбулася між українською та російською делегацією.

Українські Національні Новини

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