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Третий блок Южно-Украинской АЭС отключен от энергосети: сработала защита

Третий блок Южно-Украинской АЭС отключен от энергосети: сработала защита

Киев  •  УНН

 • 20330 просмотра

КИЕВ. 4 января. УНН. В субботу утром третий энергоблок Южно-Украинской АЭС отключен от энергосети действием автоматической защиты, передает УНН со ссылкой на пресс-службу НАЭК "Энергоатом".

"4 января 2020 в 05:04 энергоблок №3 Южно-Украинской АЭС отключен от энергосети действием автоматической защиты. Причины срабатывания защиты выясняются", - говорится в сообщении.

Отмечается, что радиационное, противопожарное и экологическое состояние на Южно-Украинской АЭС и прилегающей территории не менялся и находится в пределах действующих норм.

"В настоящее время в работе находятся два энергоблока Южно-Украинской АЭС. Суммарная мощность генераторов составляет 2040 МВт. Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет", - добавили в Энергоатоме.

Отметим, Южно-Украинская АЭС расположена в городе Южноукраинск Николаевской области и является обособленным подразделением ГП НАЭК "Энергоатом" и входит в состав Южно-Украинского энергетического комплекса.

В состав энергокомплекса входят: Южно-Украинская АЭС (3 атомных энергоблока ВВЭР-1000 суммарной мощностью 3000 МВт), Александровская ГЭС на реке Южный Буг (2 гидроагрегата, суммарная мощность 11,5 МВт) и Ташлыкская ГАЭС (в эксплуатацию введена первая очередь: 2 гидроагрегаты общей электрической мощностью в генераторном режиме 320 МВт, в стадии строительства вторая очередь - гидроагрегат № 3).

Как сообщалось ранее в УНН, по состоянию на утро 3 января, украинские АЭС увеличили суточную генерацию электроэнергии.

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