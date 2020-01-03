Українські АЕС наростили добову генерацію електроенергії
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. На сьогоднішній ранок у роботі перебувають 12 з 15 енергоблоків на атомних станціях України, за попередню добу АЕС вироблено 251,14 млн кВт-г електроенергії. Про це УНН повідомили у пресслужбі НАЕК "Енергоатом".
"Минулої доби, 2 січня, станціями вироблено 251,14 млн кВт-г електроенергії. Через балансове обмеження за минулу добу атомні станції України недовиробили 12,24 млн кВт-г електроенергії", - йдеться у повідомленні.
Також вказано, що 3 січня на атомних станціях України в роботі 12 з 15 енергоблоків:
-
- На енергоблоці №3 Запорізької АЕС 15-а доба капітального планового ремонту.
-
- На енергоблоці №6 Запорізької АЕС 12-а доба середнього планового ремонту.
-
- На енергоблоці №1 Хмельницької АЕС 405-а доба середнього планового ремонту.
-
Диспетчерські графіки генерації становлять: для ЗАЕС – 4 045 МВт, РАЕС – 2 460 МВт, ЮУАЕС – 3 035 МВт, ХАЕС – 1 010 МВт.
Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках АЕС ‒ у межах норми.
Нагадаємо, 1 січня атомними станціями вироблено 245,46 млн кВт-г електроенергії.