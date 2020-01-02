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Енергосистема України працює без трьох атомних блоків

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 січня. УНН. На сьогоднішній ранок у роботі перебувають 12 з 15 енергоблоків на атомних станціях України, за попередню добу АЕС вироблено 245,46 млн кВт-г електроенергії. Про це УНН повідомили у пресслужбі НАЕК "Енергоатом".

"1 січня атомними станціями вироблено 245,46 млн кВт-г електроенергії. Через балансове обмеження за минулу добу атомні станції України недовиробили 17,31 млн кВт-г електроенергії", - вказали у НАЕК.

Також вказано, що 2 січня на атомних станціях України в роботі 12 з 15 енергоблоків:

  • На енергоблоці №3 Запорізької АЕС 9-а доба капітального планового ремонту.
  • На енергоблоці №6 Запорізької АЕС 6-а доба середнього планового ремонту.
  • На енергоблоці №1 Хмельницької АЕС 399-а доба середнього планового ремонту.

Диспетчерські графіки генерації становлять: для ЗАЕС – 3 995 МВт, РАЕС – 2 465 МВт, ЮУАЕС – 2 785 МВт, ХАЕС – 1 010 МВт.

Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках АЕС ‒ у межах норми.

Нагадаємо, 25 грудня Президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо забезпечення контролю цін на електроенергію при недостатній конкуренції, який передбачає заборону на продаж та/або постачання електроенергії, імпортованої з РФ (за двосторонніми договорами та на внутрішньодобовому ринку).

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