Энергосистема Украины работает без трех атомных блоков
Киев • УНН
КИЕВ. 2 января. УНН. На сегодняшнее утро в работе находятся 12 из 15 энергоблоков на атомных станциях Украины, за предыдущие сутки АЭС выработано 245,46 млн кВт-ч электроэнергии. Об этом сообщили УНН в пресс-службе НАЭК "Энергоатом".
"1 января атомными станциями выработано 245,46 млн кВт-ч электроэнергии. Из-за балансового ограничения за минувшие сутки атомные станции Украины недовыработали 17,31 млн кВт-ч электроэнергии", - указали в НАЭК.
Также указано, что 2 января на атомных станциях Украины в работе 12 из 15 энергоблоков:
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- На энергоблоке №3 Запорожской АЭС 9-е сутки капитального планового ремонта.
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- На энергоблоке №6 Запорожской АЭС 6-е сутки среднего планового ремонта.
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- На энергоблоке №1 Хмельницкой АЭС 399-е сутки среднего планового ремонта.
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Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС - 3 995 МВт, РАЭС - 2465 МВт, ЮУАЭС - 2 785 МВт, ХАЭС - 1 010 МВт.
Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС - в пределах нормы.
Напомним, 25 декабря Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон по обеспечению контроля цен на электроэнергию при недостаточной конкуренции, который предусматривает запрет на продажу и/или поставки электроэнергии, импортируемой из РФ (по двусторонним договорам и на внутрисуточном рынке).