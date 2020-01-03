Украинские АЭС увеличили суточную выработку электроэнергии
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. На сегодняшнее утро в работе находятся 12 из 15 энергоблоков на атомных станциях Украины, за предыдущие сутки АЭС выработано 251,14 млн кВт-ч электроэнергии. Об этом сообщили УНН в пресс-службе НАЭК "Энергоатом".
"За прошедшие сутки, 2 января, станциями выработано 251,14 млн кВт-ч электроэнергии. Из-за балансового ограничения за минувшие сутки атомные станции Украины недовыработали 12,24 млн кВт-ч электроэнергии", - говорится в сообщении.
Также указано, что 3 января на атомных станциях Украины в работе 12 из 15 энергоблоков:
-
- На энергоблоке №3 Запорожской АЭС 15-е сутки капитального планового ремонта.
-
- На энергоблоке №6 Запорожской АЭС 12-е сутки среднего планового ремонта.
-
- На энергоблоке №1 Хмельницкой АЭС 405-е сутки среднего планового ремонта.
-
Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС - 4 045 МВт, РАЭС - 2460 МВт, ЮУАЭС - 3035 МВт, ХАЭС - 1 010 МВт.
Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС - в пределах нормы.
Напомним, 1 января атомными станциями выработано 245,46 млн кВт-ч электроэнергии.