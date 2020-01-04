Третій блок Южно-Української АЕС відключено від енергомережі: спрацював захист
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. У суботу зранку третій енергоблок Южно-Української АЕС було відключено від енергомережі дією автоматичного захисту, передає УНН із посиланням на пресслужбу НАЕК "Енергоатом".
"4 січня 2020 року о 05:04 енергоблок №3 Южно-Української АЕС відключено від енергомережі дією автоматичного захисту. Причини спрацювання захисту з’ясовуються", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що радіаційний, протипожежний та екологічний стан на Южно-Українській АЕС і прилеглій території не змінювався й перебуває у межах діючих норм.
"В даний час в роботі перебувають два енергоблока Южно-Української АЕС. Сумарна потужність генераторів становить 2 040 МВт. Зауважень до роботи основного устаткування діючих енергоблоків та персоналу немає", - додали в Енергоатомі.
Зазначимо, Южно-Українська АЕС розташована в місті Южноукраїнськ Миколаївської області і є відокремленим підрозділом ДП НАЕК "Енергоатом" та входить до складу Южно-Українського енергетичного комплексу.
До складу енергокомплексу входять: Южно-Українська АЕС (3 атомні енергоблоки ВВЕР-1000 сумарною потужністю 3000 МВт), Олександрівська ГЕС на річці Південний Буг (2 гідроагрегати, сумарна потужність 11,5 МВт) і Ташлицька ГАЕС (в експлуатацію введено першу чергу: 2 гідроагрегати загальною електричною потужністю в генераторному режимі 320 МВт, у стадії будівництва друга черга – гідроагрегат № 3).
Як повідомлялося раніше в УНН, станом на ранок 3 січня, українські АЕС наростили добову генерацію електроенергії.