Треть всех исполнительных производств касается должников алиментов - Минюст

"Уже несколько месяцев работает система исполнения судебных решений, касающихся уплаты алиментов должниками. Речь идет о 600 тысячах исполнительных производств, 600 тысячах украинских детей, которые фактически являются жертвами экономического насилия. Мы посчитали, что это практически треть всех исполнительных производств, которые существуют в стране. То есть каждое четвертое, даже больше, решение суда, которое выполняется Министерством юстиции, касается защиты прав детей", - сообщил Петренко.

Напомним, по данным детского Омбудсмена, с начала года 67% детей в Украине сталкивались с буллингом.