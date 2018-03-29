Третина усіх виконавчих проваджень стосується боржників аліментів - Мін'юст
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. Практично третина всіх виконавчих проваджень, які є в Україні, стосуються боржників зі сплати аліментів. Про це повідомив під час брифінгу міністр юстиції Павло Петренко, передає кореспондент УНН.
"Вже декілька місяців працює система виконання судових рішень, які стосуються сплати аліментів боржниками. Мова йде про 600 тисяч виконавчих проваджень, 600 тисяч українських дітей, які фактично є жертвами економічного насильства. Ми порахували, що це практично третина всіх виконавчих проваджень, які існують в країні. Тобто кожне четверте, навіть більше, рішення суду, яке виконується Міністерством юстиції, стосується захисту прав дітей", - повідомив Петренко.
Нагадаємо, за даними дитячого Омбудсмена, з початку року 67% дітей в Україні зіштовхувалися з булінгом.