Треть миллиона убитых кабанов в Польше не остановили АЧС
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. Члены Польского союза охотников (ПСО) в сезон 2017-2018 года отстрелили 340 тыс. кабанов. Об этом сообщили в Министерстве окружающей среды Польши, передает УНН со ссылкой на межрегиональную экологическую организацию "Зеленый фронт".
Пресс-секретарь ПСО утверждает, что в регионах, где есть угроза АЧС, популяция упала даже ниже 0,1 кабана на квадратный километр. Вместе с этим, убить всех кабанов невозможно — на их место приходят животные из Украины и Беларуси, объясняют в ПСО.
В свою очередь глава Министерства сельского хозяйства Кшиштоф Юргель придерживается противоположного мнения. Он считает, что ПСО не справляется с задачей снижения популяции до требуемых величин.
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Большинство специалистов отрасли убеждены, что для сдерживания АЧС следует уменьшать популяцию диких свиней. Сейчас отстрел полностью переложен на плечи ПСО, а попытки привлечь полицию и армию успехом не увенчались.
Однако выполнение плана отстрела — задача не из простых. Отмечается, что численность кабанов не уменьшается быстро потому, что животные могут удваивать популяцию каждый год. Чтобы изменить их количество, нужно отстрелить больше, чем в настоящее время насчитывает популяция, считают специалисты отрасли.
Также сообщается, что с приходом лета в Польше таки участились случаи возникновения АЧС не только среди кабанов, но и среди домашних свиней. В общей сложности в июне было зафиксировано семь вспышек, поразивших 6 тыс. 248 свиней, и 112 очагов у диких кабанов.
Напомним, в Украине с начала года было зафиксировано уже около 60 новых вспышек АЧС.
По подсчетам экспертов, АЧС помешала Украине заработать дополнительные 12 млн долл. на экспорте свинины. А убытки от болезни превышают уже 1 млрд грн.
Неспособность власти эффективно реагировать на распространение АЧС привела к значительному подорожанию свинины и сала — констатируют специалисты.
Добавим, что, по словам нардепа С.Тригубенко, преодолеть АЧС уполномоченным органам мешает отсутствие профессиональных кадров и неэффективное использование бюджетных средств.