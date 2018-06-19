Третина мільйона убитих кабанів в Польщі не зупинила АЧС

Прес-секретар ПСМ стверджує, що в регіонах, де є загроза АЧС, популяція впала навіть нижче 0,1 кабана на квадратний кілометр. Разом з цим, вбити всіх кабанів неможливо — на їх місце приходять тварини з України та Білорусі, пояснюють в ПСМ.

У свою чергу глава Міністерства сільського господарства Кшиштоф Юргель дотримується протилежної думки. Він вважає, що ПСМ не справляється із завданням зниження популяції до необхідних величин.

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Більшість фахівців галузі переконані, що для стримування АЧС слід зменшувати популяцію диких свиней. Зараз відстріл повністю перекладений на плечі ПСО, а спроби залучити поліцію і армію успіхом не увінчалися.

Однак виконання плану відстрілу — завдання не з простих. Відзначається, що чисельність кабанів не зменшується швидко тому, що тварини можуть подвоювати популяцію щороку. Щоб змінити їхню кількість, потрібно відстрелити більше, ніж зараз налічує популяція, вважають фахівці галузі.

Також повідомляється, що з приходом літа в Польщі таки почастішали випадки виникнення АЧС не тільки серед кабанів, а й серед домашніх свиней. Усього в червні було зафіксовано сім спалахів, які вразили 6 тис. 248 свиней, і 112 осередків у диких кабанів.

Нагадаємо, в Україні з початку року було зафіксовано вже близько 60 нових спалахів АЧС.

За підрахунками експертів, АЧС завадила Україні заробити додаткові 12 млн дол. на експорті свинини. А збитки від хвороби перевищують вже 1 млрд грн.

Нездатність влади ефективно реагувати на поширення АЧС привела до значного подорожчання свинини і сала — констатують фахівці.

Додамо, що, за словами нардепа С.Тригубенка, подолати АЧС уповноваженим органам заважає відсутність професійних кадрів і неефективне використання бюджетних коштів.