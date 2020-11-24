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Тренировочный лагерь Украины: как национальная сборная придерживалась протокола УЕФА

Тренировочный лагерь Украины: как национальная сборная придерживалась протокола УЕФА

Киев  •  УНН

 • 16539 просмотра

КИЕВ. 24 ноября. УНН. Подготовка и проведение матча в условиях коронавируса - настоящее испытание для любой команды. Риск пропустить важнейший матч имеет не только футболист, который травмирован и дисквалифицирован, но и тот, кто сдал положительный тест на COVID-19. В Украинской ассоциации футбола рассказали, как сборная Украины придерживалась протокола УЕФА во время сбора в ноябре и до матча против Швейцарии в частности, передает УНН.

Указывается, что сборная Украины придерживалась всех медицинских требований, предусмотренных протоколом УЕФА в течение всего периода тренировочных сборов в ноябре.

"Правила безопасности, такие как ношение масок, регулярное использование дезинфицирующих средств, отказ фотографироваться с людьми вне команды - сборная придерживалась и во время дальнейшего пребывания в аэропорту и самолете", - рассказали в УАФ.

Игроки и персонал носили маски, находясь в гостинице, или на пути к стадиону. И даже в столовой - снимая их только для приема пищи. А общение с членами команды было сведено к минимуму.

Для передвижения по городу, согласно нормам УЕФА, команда использовала два автобуса. Все командные прогулки были отменены, все игроки прибыли в гостиницу только после получения результатов тестов, которые они сделали утром.

Официальная делегация также была максимально сокращена. Она состояла всего из трех членов - президента УАФ, генсека УАФ и первого вице-президента УАФ.

"Отдельного внимания заслуживает ситуация с футболистами и представителями штаба, которые получили положительные тесты. Они были изолированы в своих номерах, а уже потом для них была организована специальная процедура возвращения к месту самоизоляции. Общение между игроками было сведено к минимуму. Состав команды разделили на отдельные группы для приема пищи, чтобы обеспечить еще большее расстояние между игроками в столовой", - говорится в сюжете УАФ.

Медицинский штаб команды постоянно общался и контролировал состояние футболистов.

"По прибытии в Швейцарию, когда отдельные футболисты получили положительные тесты, эти члены команды также были изолированы. Трое из них переболели раньше, и уже получили соответствующие сертификаты УЕФА. Оставшись без своих основных футболистов, сборная Украины не падала духом и готовилась к игре. Несмотря на все потери, сборная Украины была готова играть в заключительном туре Лиги наций и до последнего надеялась, что все решится на футбольном поле. у нас в Швейцарии было достаточно игроков с негативными тестами для проведения матча в соответствии с требованиями УЕФА", - добавили в УАФ.

По возвращении в Украину - прямо в аэропорту игроки сдали тесты в лаборатории, сертифицированной УЕФА.

"Все они оказались отрицательными. Поэтому футболисты не только сразу начали тренироваться в своих клубах, а на выходных все участвовали в матчах национального чемпионата", - информируют в УАФ.

Как писал УНН, завтра, 25 ноября, УЕФА должен определить дальнейшую судьбу отмененной игры "Швейцария - Украина".

Главный тренер национальной сборной Андрей Шевченко считает, что переигровка матча "Швейцария - Украина" - лучший вариант с точки зрения fair-play.

Напомним, что в Украине повторное тестирование игроков нашей сборной на "ковид" показало все негативные результаты.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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