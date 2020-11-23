Шевченко: перегравання матчу Швейцарія - Україна - найращий варіант з точки зору fair-play

“Ситуація, в якій опинилася команда, була важкою. Мені ще невідомий сценарій. В першу чергу, будуть розглядати наші доводи, а вони дуже сильні. Я думаю, що у нашого боку є все, щоб довести, що ми, як мінімум, не гідні технічної поразки. Я взагалі вважаю, що правильний результат повинне вирішити перегравання. Ми повинні зіграти цей матч і з’ясувати між нами, хто сильніший і повинен залишитися у вищому дивізіоні”, — сказав він.

Шевченко навів приклад схожої ситуації в Німеччині.

“Ми повинні були виїжджати на тренування і отримали результати тестів. Нас попросили почекати. При цьому ми виїхали через годину, прес-конференція відбулася, і ми переодягалися в нормальних роздягальнях. Для нас зробили все, щоб команда комфортно себе відчувала”, — прокоментував він.

У Швейцарії ж, за його словами, все було інакше.

“Була скасована прес-конференція, попросили переодягатися в готелі, не пустили в роздягальню, щоб хлопці могли переодягнути бутси. Для мене була дуже дивною така поведінка, вона мені не сподобалося”, — підкреслив Шевченко.

Він стверджує, що українською збірною протокол був виконаний повністю і про технічну поразку мова йти не повинна.

“У нас була достатня кількість гравців, щоб провести матч в той день і на наступний день. Я думаю, що нашої провини однозначно немає. Комісія буде розбиратися, вона зобов’язана прийняти правильне рішення. Якщо є дати для перегравання, це був би найкращий варіант. Вона повинна бути зіграна з точки зору фейр-плей. Але про технічну поразку однієї чи іншої команди мови не може бути”, — додав Шевченко.

По прибуттю до Києва тести всіх гравців збірної України виявилися негативними.

Відзначимо, в УАФ скасування матчу “Україна-Швейцарія” вважають необґрунтованим.

Як повідомляв УНН, українська діаспора Швейцарії викрила лікаря Люцерна в вибіркової “принциповості” по відношенню до футбольних команд.