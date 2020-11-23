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Шевченко: переигровка матча Швейцария - Украина - лучший вариант с точки зрения fair-play

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КИЕВ. 23 ноября. УНН. Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко прокомментировал ситуацию вокруг отмененного поединка 6-го тура Лиги Наций между Швейцарией и Украиной, передает УНН со ссылкой на его интервью программе “Великий футбол”.

“Ситуация, в которой оказалась команда, была тяжелой. Мне еще не известен сценарий. В первую очередь, будут рассматривать наши доводы, а они очень сильные. Я думаю, что у нашей стороны есть все, чтобы доказать, что мы, как минимум, не достойны технического поражения. Я вообще считаю, что правильный исход должна решить переигровка. Мы должны сыграть этот матч и выяснить между нами, кто сильнее и должен остаться в высшем дивизионе”, — сказал он.

Шевченко привел пример похожей ситуации в Германии.

“Мы должны были выезжать на тренировку и получили результаты тестов. Нас попросили подождать. При этом мы выехали через час, пресс-конференция состоялась, и мы переодевались в нормальных раздевалках. Для нас сделали все, чтобы команда комфортно себя чувствовала”, — прокомментировал он.

В Швейцарии же, по его словам, всё было иначе.

“Была отменена пресс-конференция, попросили переодеваться в отеле, не пустили в раздевалку, чтобы ребята могли переодеть бутсы. Для меня было очень странным такое поведение, оно мне не понравилось”, — подчеркнул Шевченко.

Он утверждает, что украинской сборной протокол был выполнен полностью и о техническом поражении речи идти не должно.

“У нас было достаточное количество игроков, чтобы провести матч в тот день и на следующий день. Я думаю, что нашей вины однозначно нет. Комиссия будет разбираться, она обязана принять правильное решение. Если есть даты для переигровки, это был бы лучший вариант. Она должна быть сыграна с точки зрения фейр-плей. Но о техническом поражении одной или другой команды речи не может быть”, — добавил Шевченко.

По прибытию в Киев тесты всех игроков сборной Украины оказались негативными.

Отметим, в УАФ отмену матча “Украина-Швейцарии” считают необоснованной.

Как сообщал УНН, украинская диаспора Швейцарии разоблачила врача Люцерна в выборочной “принципиальности” по отношению к футбольным командам.

Украинские Национальные Новости

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