Отрицательные ковид-тесты украинской сборной могут серьезно повлиять на решение УЕФА - швейцарские СМИ

КИЕВ. 19 ноября. УНН. Швейцарские СМИ активно комментируют несостоявшийся матч “Украина -Швейцария”, подчёркивая, что Украина всегда доказывала свою возможность играть, в то время как швейцарской сторона и УЕФА, матч отменили. И сейчас Украина продолжает доказывать свою правоту, отмечает издание Tdg, акцентируя внимание на том, что сегодня украинцы получили отрицательные тесты на “ковид”.