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Отрицательные ковид-тесты украинской сборной могут серьезно повлиять на решение УЕФА - швейцарские СМИ

Отрицательные ковид-тесты украинской сборной могут серьезно повлиять на решение УЕФА - швейцарские СМИ

Киев  •  УНН

 • 28307 просмотра

КИЕВ. 19 ноября. УНН. Швейцарские СМИ активно комментируют несостоявшийся матч “Украина -Швейцария”, подчёркивая, что Украина всегда доказывала свою возможность играть, в то время как швейцарской сторона и УЕФА, матч отменили. И сейчас Украина продолжает доказывать свою правоту, отмечает издание Tdg, акцентируя внимание на том, что сегодня украинцы получили отрицательные тесты на “ковид”.

“Сборная Украины прошла очередную серию тестов на ковид в среду в Киеве, на следующий день после перенесенного матча со Швейцарией. Все они были отрицательными”, — сказано в статье.

Tdg напоминает, что санитарный врач Люцерна распорядился отправить в карантин всю украинскую сборную, исходя из соображений “о неконтролируемом росте случаев ковида в команде”.

Таким образом матч Лиги наций был отменён и “его судьба передана в руки УЕФА”.

“Руководство УЕФА ... занято над вопросом. Следует ли ей перенести матч на новую дату, даже если международный календарь уже заполнен? Сделать ничью? Принимать решение о допущенных нарушениях (что будет означать перевод проигравшей команды в Лигу В?”, - рассуждает СМИ.

И добавляет, что поскольку последний вариант кажется наиболее вероятным, “объявление об отрицательных результатах украинцев — своевременное”.

... Украина всегда заявляла, что хочет сыграть в этом матче, несмотря на обстоятельства, когда власти Швейцарии, а затем УЕФА запретили его, теперь это доказывает (отрицательные результаты тестирования. — ред), что проведение матча не было бы риском распространения вируса.

Это может серьезно повлиять на решение УЕФА и судебные разбирательства, если они последуют", — констатировало издание.

Напомним, по прилету из Швейцарии украинские сборники сдали ковид-тесты и все результаты оказались отрицательными.

В Швейцарии положительные тесты оказались у троих игроков. И санитарный врач Люцерна отказал Украине в просьбе пересдать тесты повторно

Но даже несмотря на это, у сборной было достаточное количество здоровых игроков, что бы выйти на поле. Такую готовность публично подтверждал Андрей Шевченко и УАФ. Но местные власти Швейцарии оказались против.

Украинские Национальные Новости

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