Негативні ковід-тести української збірної можуть серйозно вплинути на рішення УЄФА - швейцарські ЗМІ

"Збірна України пройшла чергову серію тестів на ковід в середу в Києві, на наступний день після перенесеного матчу зі Швейцарією. Всі вони були негативними", - сказано у статті.

Tdg нагадує, що санітарний лікар Люцерна розпорядився відправити в карантин всю українську збірну, виходячи з міркувань "про неконтрольоване зростання кількості випадків ковіду в команді".

Таким чином матч Ліги націй був скасований і "його доля передана в руки УЄФА".

"Керівництво УЄФА ... зайнято питанням. Чи варто їм перенести матч на нову дату, навіть якщо міжнародний календар уже заповнений? Зробити нічию? Приймати рішення про допущені порушення (що означатиме переведення команди, що програла в Лігу В)?" - міркує ЗМІ.

І додає, що оскільки останній варіант здається найбільш імовірним, "оголошення про негативні результати українців - своєчасне".

... Україна завжди заявляла, що хоче зіграти в цьому матчі, незважаючи на обставини, коли влада Швейцарії, а потім УЄФА заборонили його, тепер це доводить (негативні результати тестування - ред), що проведення матчу не було б ризиком поширення вірусу.

Це може серйозно вплинути на рішення УЄФА і судові розгляди, якщо вони підуть", - констатує видання.

Нагадаємо, після прильоту зі Швейцарії українські збірники здали ковід-тести і всі результати виявилися негативними.

У Швейцарії позитивні тести виявилися у трьох гравців. І санітарний лікар Люцерна відмовив Україні в проханні перездати тести повторно.

Але навіть незважаючи на це, у збірної була достатня кількість здорових гравців, щоб вийти на поле. Таку готовність публічно підтверджував Андрій Шевченко і УАФ. Але місцева влада Швейцарії виявилися проти.