Негативні ковід-тести української збірної можуть серйозно вплинути на рішення УЄФА - швейцарські ЗМІ

ukru
10:24 • 21370 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
08:45 • 56926 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
07:49 • 79233 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

06:32 • 115925 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 113768 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 118469 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 120711 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

18 березня, 17:51 • 106415 перегляди

Білий дім оприлюднив заяву за підсумками телефонної розмови Трампа та путіна: деталі

18 березня, 17:38 • 113172 перегляди

Переговори щодо впровадження морського перемир'я розпочнуться негайно на Близькому Сході — Білий дім

18 березня, 16:31 • 92298 перегляди

У Білому домі заявили, що розмова Трампа та путіна завершена

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
4 м/с
71 %
757 мм
Похмуро, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
ISW: путін тримає пропозицію про припинення вогню "в заручниках", щоб отримати поступки

ISW: путін тримає пропозицію про припинення вогню "в заручниках", щоб отримати поступки

19 березня, 02:22 • 100706 перегляди
Атака ворога на Київщину: поранено чоловіка, пошкоджено будинки в чотирьох районах

Атака ворога на Київщину: поранено чоловіка, пошкоджено будинки в чотирьох районах

19 березня, 02:34 • 109086 перегляди
Складнощі перекладу: що Трамп і путін мають на увазі під "мораторієм" на удари по енергетиці - ISW

Складнощі перекладу: що Трамп і путін мають на увазі під "мораторієм" на удари по енергетиці - ISW

19 березня, 04:22 • 112675 перегляди
Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

19 березня, 05:20 • 70473 перегляди
путін сміється над нами - Борис Джонсон про розмову Трампа з очільником рф

путін сміється над нами - Борис Джонсон про розмову Трампа з очільником рф

07:34 • 100429 перегляди
Публікації
Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

06:32 • 115925 перегляди
Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

19 березня, 05:20 • 70460 перегляди
Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

18 березня, 16:04 • 114391 перегляди
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 336936 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 269428 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

09:25 • 18033 перегляди
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 99229 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 118753 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 118543 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 114982 перегляди
Актуальне
Негативні ковід-тести української збірної можуть серйозно вплинути на рішення УЄФА - швейцарські ЗМІ

Негативні ковід-тести української збірної можуть серйозно вплинути на рішення УЄФА - швейцарські ЗМІ

Київ • УНН

 • 28315 перегляди

КИЇВ. 19 листопада. УНН. Швейцарські ЗМІ активно коментують матч "Україна -Швейцарія", що не відбувся, підкреслюючи, що Україна завжди доводила свою можливість грати, у той час як швейцарська сторона і УЄФА, матч відмінили. І зараз Україна продовжує доводити свою правоту, зазначає видання Tdg, акцентуючи увагу на тому, що сьогодні українці отримали негативні тести на "ковід".

"Збірна України пройшла чергову серію тестів на ковід в середу в Києві, на наступний день після перенесеного матчу зі Швейцарією. Всі вони були негативними", - сказано у статті.

Tdg нагадує, що санітарний лікар Люцерна розпорядився відправити в карантин всю українську збірну, виходячи з міркувань "про неконтрольоване зростання кількості випадків ковіду в команді".

Таким чином матч Ліги націй був скасований і "його доля передана в руки УЄФА".

"Керівництво УЄФА ... зайнято питанням. Чи варто їм перенести матч на нову дату, навіть якщо міжнародний календар уже заповнений? Зробити нічию? Приймати рішення про допущені порушення (що означатиме переведення команди, що програла в Лігу В)?" - міркує ЗМІ.

І додає, що оскільки останній варіант здається найбільш імовірним, "оголошення про негативні результати українців - своєчасне".

... Україна завжди заявляла, що хоче зіграти в цьому матчі, незважаючи на обставини, коли влада Швейцарії, а потім УЄФА заборонили його, тепер це доводить (негативні результати тестування - ред), що проведення матчу не було б ризиком поширення вірусу.

Це може серйозно вплинути на рішення УЄФА і судові розгляди, якщо вони підуть", - констатує видання.

Нагадаємо, після прильоту зі Швейцарії українські збірники здали ковід-тести і всі результати виявилися негативними.

У Швейцарії позитивні тести виявилися у трьох гравців. І санітарний лікар Люцерна відмовив Україні в проханні перездати тести повторно.

Але навіть незважаючи на це, у збірної була достатня кількість здорових гравців, щоб вийти на поле. Таку готовність публічно підтверджував Андрій Шевченко і УАФ. Але місцева влада Швейцарії виявилися проти.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Спорт

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$226.90
Brent
$70.17
Bitcoin
$83,532.80
S&P 500
$5,619.93
Газ TTF
$42.20
Золото
$3,038.75
Ethereum
$1,943.92