Швейцарські лікарі відмовили українським футболістам у повторній здачі тестів на COVID-19

Нарада української делегації із лікарем кантону Люцерн відбулася безпосередньо у день гри, 17 листопада.

"У кімнаті переговорів перебувало все наше керівництво та цей лікар. Він (лікар - ред.) одразу дав зрозуміти, що розглядає цю гру виключно з медичної точки зору, тому новини можуть бути негативними для нас.

Лікар зауважив, що керується виключно нормативними актами кантону Люцерн, згідно з якими, якщо в команді є інфекція, проводити гру не можна. Хоча за Протоколом УЄФА про повернення до гри, якщо в нас у команді є 13 гравців із негативними тестами, ми можемо спокійно проводити гру", - інформує Таргонський.

Він додав, що тести на covid-19 були позитивними у двох гравців, які нещодавно перехворіли на корона вірус. І, оскільки у результатах тестів були сумніви, українська делегація запропонувала лікарю Люцерна ще раз протестувати футболістів.

"Ми запропонували здати тести 17-го, дочекатися їхніх результатів і 18-го зіграти матч тими гравцями, які були в Швейцарії в складі збірної України.

Але лікар не погодився на цю пропозицію і при цьому додав, що він не проти, щоби Швейцарія обіграла нас на футбольному полі, тому що він є фанатом футболу і своєї збірної", - розповів Таргонський.

Як писав УНН, за словами головного тренера національної збірної Андрія Шевченка, Україна зробила все, щоб матч зі Швейцарією відбувся.