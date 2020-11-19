Швейцарские врачи отказали украинским футболистам в повторной сдаче тестов на COVID-19

Совещание украинской делегации с врачом кантона Люцерн состоялась непосредственно в день игры, 17 ноября.

"В комнате переговоров находилось все наше руководство и этот врач. Он (врач - ред.) сразу дал понять, что рассматривает эту игру исключительно с медицинской точки зрения, поэтому новости могут быть негативными для нас.

Врач отметил, что руководствуется исключительно нормативными актами кантона Люцерн, согласно которым, если в команде есть инфекция, проводить игру нельзя. Хотя по Протоколу УЕФА о возвращении к игре, если у нас в команде есть 13 игроков с негативными тестами, мы можем спокойно проводить игру", - информирует Таргонский.

Он добавил, что тесты на covid-19 были положительными у двух игроков, которые недавно переболели коронавирусом. И, поскольку в результатах тестов были сомнения, украинская делегация предложила врачу Люцерна еще раз протестировать футболистов.

"Мы предложили сдать тесты 17-го, дождаться их результатов и 18-го сыграть матч теми игроками, которые были в Швейцарии в составе сборной Украины.

Но врач не согласился на это предложение и при этом добавил, что он не против, чтобы Швейцария обыграла нас на футбольном поле, так как он является фанатом футбола и своей сборной", - рассказал Таргонский.

Как писал УНН, по словам главного тренера национальной сборной Андрея Шевченко, Украина сделала все, чтобы матч со Швейцарией состоялся.