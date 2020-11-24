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Тренувальний табір України: як національна збірна дотримувалася протоколу УЄФА

Тренувальний табір України: як національна збірна дотримувалася протоколу УЄФА

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 листопада. УНН. Підготовка та проведення матчу в умовах коронавірусу – справжнє випробування для будь-якої команди. Ризик пропустити надважливий матч має не тільки футболіст, який травмований та дискваліфікований, але і той, хто здав позитивний тест на COVID-19. В Українській асоціації футболу розповіли, як збірна України дотримувалася протоколу УЄФА під час збору у листопаді і до матчу проти Швейцарії зокрема, передає УНН.

Вказується, що збірна України дотримувалася усіх медичних вимог, передбачених протоколом УЄФА протягом всього періоду тренувальних зборів у листопаді.

"Правила безпеки, такі як носіння масок, регулярне використання дезінфікуючих засобів, відмова фотографуватися із людьми поза командою – збірна дотримувалася й під час подальшого перебування в аеропорту та літаку", - розповіли в УАФ.

Гравці та персонал носили маски, перебуваючи у готелі, або на шляху до стадіону. І навіть у їдальні - знімаючи їх лише для прийому їжі. А спілкування із членами команди було зведене до мінімуму.

Для пересування по місту, відповідно до норм УЄФА, команда використовувала два автобуси. Усі командні прогулянки були скасовані, усі гравці прибули до готелю лише після отримання результатів тестів, які вони зробили вранці.

Офіційна делегація також була максимально скорочена. Вона складалася лише з трьох членів – президента УАФ, генсека УАФ та першого віце-президента УАФ.

"Окремої уваги заслуговує ситуація із футболістами та представниками штабу, які отримали позитивні тести. Вони були ізольовані у своїх номерах, а вже потім для них була організована спеціальна процедура повернення до місця самоізоляції. Спілкування між гравцями було зведене до мінімуму. Склад команди розділили на окремі групи для прийому їжі, щоб забезпечити ще більшу відстань між гравцями у їдальні", - йдеться у сюжеті УАФ.

Медичний штаб команди постійно спілкувався та контролював стан футболістів.

"Після прибуття до Швейцарії, коли окремі футболісти отримали позитивні тести, ці члени команди також були ізольовані. Троє з них перехворіли раніше, і вже отримали відповідні сертифікати УЄФА. Залишившись без своїх основних футболістів, збірна України не падала духом і готувалася до гри. Не зважаючи на усі втрати, збірна України була готова грати у заключному турі Ліги націй і до останнього сподівалася, що все вирішиться на футбольному полі. Адже у нас в Швейцарії було достатньо гравців із негативними тестами для проведення матчу згідно з вимогами УЄФА", - додали в УАФ.

Після повернення до України - прямо в аеропорту гравці здали тести у лабораторії, сертифікованій УЄФА.

"Усі вони виявились негативними. Тому футболісти не лише одразу почали тренуватися у своїх клубах, а на вихідних усі брали участь у матчах національного чемпіонату", - інформують в УАФ.

Як писав УНН, завтра, 25 листопада, УЄФА має визначити подальшу долю скасованої гри  "Швейцарія - Україна".

Головний тренер національної збірної Андрій Шевченко вважає, що перегравання матчу "Швейцарія - Україна" - найращий варіант із точки зору fair-play.

Нагадаємо, що в Україні повторне тестування гравців нашої збірної на "ковід" показало усі негативні результати.

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