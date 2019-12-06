Тренер года НБА-1986: мы отлично поработали со сборной Украины

“Несколько лет назад Александр Волков, который был президентом сборной Украины по баскетболу и играл за меня в „Атланте“, позвонил и спросил, буду ли я тренировать их сборную. Я думал, что это будет отличная возможность, я никогда раньше не тренировал в Европе. Я делал это в течение четырех лет, для чемпионата Европы (2011), в отборе на чемпионат Европы в следующем году, а затем на второй чемпионат Европы, потом мы квалифицировались на Кубок мира-2014. Это был первый раз, когда Украина прошла отбор на чемпионат мира. Мы отлично поработали с этими ребятами”, — начал Фраттелло.

Теперь 72-летний специалист рад возглавить американскую сборную на период квалификации на Кубок Америки-2021.

“Одна из самых важных вещей, которые может попросить тренер — возможность собрать команду, которая представляет вашу страну. Что может быть лучше этого? Я действительно тренировал на всех уровнях — в старшей школе, в колледже, в НБА, а затем на международном уровне. Теперь этот международный уровень переносится на работу главным тренером сборной моей собственной страны, которая настолько хороша, насколько это возможно. Это большая честь. Я очень рад ее удостоиться”, — подытожил Фрателло.

Отметим, Фрателло имеет предыдущий опыт работы на международном уровне с Украиной в период между 2011 и 2014 годами. С 1984 по 2006 год выходил в плей-офф 11 раз за 15 попыток с разными командами НБА и признавался тренером года НБА в 1986 году.