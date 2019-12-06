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Тренер року НБА-1986: ми відмінно попрацювали зі збірною України

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 грудня. УНН. Колишній наставник збірної України з баскетболу Майк Фраттелло згадав період роботи на чолі збірної України після того, як отримав призначення на пост головного тренера збірної США на час кваліфікації до Кубку Америки-2021. Слова фахівця передає сайт Eurohoops, інформує УНН.

“Кілька років тому Олександр Волков, який був президентом збірної України з баскетболу і грав за мене в „Атланті“, подзвонив і запитав, чи буду я тренувати їх збірну. Я думав, що це буде відмінна можливість, я ніколи раніше не тренував в Європі. Я робив це протягом чотирьох років, для чемпіонату Європи (2011), в відборі на чемпіонат Європи в наступному році, а потім на другий чемпіонат Європи, потім ми кваліфікувалися на Кубок світу-2014. Це був перший раз , коли Україна пройшла відбір на чемпіонат світу. Ми відмінно попрацювали з цими хлопцями”, — розпочав Фраттелло.

Тепер 72-річний фахівець радий очолити американську збірну на період кваліфікації на Кубок Америки-2021.

“Одна з найбільш важливих речей, які може попросити тренер, — можливість зібрати команду, яка представляє вашу країну. Що може бути краще цього? Я дійсно тренував на всіх рівнях — в старшій школі, в коледжі, в НБА, а потім на міжнародному рівні. Тепер цей міжнародний рівень переноситься на роботу головним тренером збірної моєї власної країни, яка настільки хороша, наскільки це можливо. Це велика честь. Я дуже радий її удостоїтися”, — підсумував Фрателло.

Відзначимо, Фрателло має попередній досвід роботи на міжнародному рівні з Україною в період між 2011 і 2014 роками. З 1984 по 2006 рік виходив в плей-офф 11 разів за 15 спроб з різними командами НБА і визнавався тренером року НБА у 1986 році.

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