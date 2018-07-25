Травяной завод ФФУ отреагировал на предписание НАПК

"В рамках проверки деклараций народного депутата Андрея Павелко и исследования вопроса соблюдения им антикоррупционного законодательства, НАПК направило нам запрос на информацию. В нем были вопросы, которые никоим образом не касались деятельности Павелко.

Со своей стороны, в ответе, мы объяснили, что являемся коммерческой структурой и на нашу деятельность не имеют никакого влияния, ни нардеп Павелко, ни любой другой нардеп Верховной Рады", - пояснил директор "ФФУ Продакшн".

Он добавил, что завод не возражает против предоставления НАПК информации о деятельности "ФФУ Продакшн", если эта информация будет действительно полезной для Агентства в изучении вопроса соблюдения антикоррупционного законодательства украинских политиков.

"В предписании к нам НАПК отмечает, чтобы мы предоставили документы о деятельности, собственно, завода. Мы на самом деле не имеем ничего против этого. Более того, до появления предписания, мы и не знали, что предоставленный нами предварительный ответ, НАПК не удовлетворил. Поэтому, предписание будет выполнено, и мы будем рады, если данные о штате наших сотрудников и имеющихся производственных мощностях помогут Агентству в их работе", - отметил Бондаренко.

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Отдельно он отметил, что указанное предписание НАПК не имеет никакого отношения к сути обвинений, которые в рамках проплаченной медийной кампании, время от времени раздаются в адрес завода.

"Это совсем другие вещи. Нашу деятельность, чтобы опровергнуть все обвинения, сейчас проверяют и НАБУ, и международные аудиторы. Предписание же носит чисто технический характер", - резюмировал он.

Напомним, в НАПК внесли предписание директору травяного завода ФФУ, которого просят предоставить дополнительную информацию.