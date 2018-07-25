Трав’яний завод ФФУ відреагував на припис НАЗК

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КИЇВ. 25 липня. УНН. ТОВ “ФФУ Продакшн”, що спеціалізується на виробництві штучної футбольної трави, відреагувало на припис НАЗК, винесений директору підприємства Андрію Бондаренко. У компанії наголосили на готовності надати антикорупційному органу будь-яку запитувану інформацію про діяльність заводу, передає УНН із посиланням на прес-службу ТОВ.

“У рамках перевірки декларацій народного депутата Андрія Павелка та дослідження питання дотримання ним антикорупційного законодавства, НАЗК надіслало нам запит на інформацію. У ньому були запитання, які жодним чином не стосувалися діяльності Павелка.

Зі свого боку, у відповіді, ми пояснили, що є комерційною структурою і на нашу діяльність не мають жодного впливу, ані нардеп Павелко, ані будь-який інший нардеп Верховної Ради”, — пояснив директор “ФФУ Продакшн”.

Він додав, що завод не заперечує проти надання НАЗК інформації про діяльність “ФФУ Продакшн”, якщо ця інформація буде дійсно корисною для Агентства у вивченні питання дотримання антикорупційного законодавства українських політиків.

“У приписі до нас НАЗК наголошує на тому, щоб ми надали документи про діяльність, власне, заводу. Ми, насправді, не маємо нічого проти цього. Більше того, до появи припису, ми й не знали, що надана нами попередньо відповідь, НАЗК не задовольнила. Тому, припис буде виконано, і ми будемо раді, якщо дані про штат наших працівників і наявні виробничі потужності допоможуть Агентству в їх роботі”, — зауважив Бондаренко.

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Окремо він наголосив на тому, що вказаний припис НАЗК не має жодного відношення до суті звинувачень, які в рамках проплаченої медійної кампанії, час від часу, лунають на адресу заводу.

“Це зовсім інші речі. Нашу діяльність, аби спростувати усі закиди, наразі перевіряють і НАБУ, і міжнародні аудитори. Припис же носить суто технічний характер”, — резюмував він.

Нагадаємо, У НАЗК внесли припис директору трав’яного заводу ФФУ, якого просять надати додаткову інформацію. 

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