Трассу "Киев-Одесса" открыли для проезда большегрузного транспорта
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 21 апреля. УНН. С 17:00 21 апреля сняты ограничения на движение грузовых автомобилей на трассе "Киев-Одесса". Об этом корреспонденту УНН сообщил начальник Службы автомобильных дорог в Одесской области О.Варивода.
Восстановление движения транспортных средств касается участков на км 308+000 — км 464+122. Отметим, сейчас в круглосуточном режиме в Главном управлении ГСЧС Украины в Одесской области работает оперативный штаб по ликвидации последствий ухудшения погодных условий.
Напомним, запрет движения грузовых, большегрузных и крупногабаритных транспортных средств действовал на автомобильной дороге общего пользования государственного значения М-05 “Киев-Одесса” на участке км 308+000 — км 464+122 с 19:00 20 апреля.