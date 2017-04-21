Трассу "Киев-Одесса" открыли для проезда большегрузного транспорта

Восстановление движения транспортных средств касается участков на км 308+000 — км 464+122. Отметим, сейчас в круглосуточном режиме в Главном управлении ГСЧС Украины в Одесской области работает оперативный штаб по ликвидации последствий ухудшения погодных условий.

Напомним, запрет движения грузовых, большегрузных и крупногабаритных транспортных средств действовал на автомобильной дороге общего пользования государственного значения М-05 “Киев-Одесса” на участке км 308+000 — км 464+122 с 19:00 20 апреля.