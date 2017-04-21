Трассу "Киев-Одесса" открыли для проезда большегрузного транспорта

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 34556 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 100549 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 152423 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 114857 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 115576 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 111991 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103920 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106949 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103463 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 152597 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Актуальное
Трассу "Киев-Одесса" открыли для проезда большегрузного транспорта

Трассу "Киев-Одесса" открыли для проезда большегрузного транспорта

Киев  •  УНН

 • 10709 просмотра

ОДЕССА-КИЕВ. 21 апреля. УНН. С 17:00 21 апреля сняты ограничения на движение грузовых автомобилей на трассе "Киев-Одесса". Об этом корреспонденту УНН сообщил начальник Службы автомобильных дорог в Одесской области О.Варивода.

Восстановление движения транспортных средств касается участков на км 308+000 — км 464+122. Отметим, сейчас в круглосуточном режиме в Главном управлении ГСЧС Украины в Одесской области работает оперативный штаб по ликвидации последствий ухудшения погодных условий.

Напомним, запрет движения грузовых, большегрузных и крупногабаритных транспортных средств действовал на автомобильной дороге общего пользования государственного значения М-05 “Киев-Одесса” на участке км 308+000 — км 464+122 с 19:00 20 апреля.

Украинские Национальные Новости

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