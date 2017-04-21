Трасу “Київ-Одеса” відкрили для проїзду великовантажного транспорту
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 21 квітня. УНН. Із 17:00 21 квітня знято обмеження на рух вантажних автомобілів на трасі “Київ-Одеса”. Про це кореспонденту УНН повідомив начальник Служби автомобільних доріг в Одеській області О.Варивода.
Відновлення руху транспортних засобів стосується ділянок на км 308+000 — км 464+122. Зазначимо, наразі у цілодобовому режимі у Головному управлінні ДСНС України в Одеській області працює оперативний штаб з ліквідації наслідків ускладнення погодних умов.
Нагадаємо, заборона руху вантажних, великовагових та великогабаритних транспортних засобів діяла на автомобільній дорозі загального користування державного значення М-05 “Київ-Одеса”, на ділянці км 308+000 — км 464+122 з 19:00 20 квітня.