Трасу “Київ-Одеса” відкрили для проїзду великовантажного транспорту

Відновлення руху транспортних засобів стосується ділянок на км 308+000 — км 464+122. Зазначимо, наразі у цілодобовому режимі у Головному управлінні ДСНС України в Одеській області працює оперативний штаб з ліквідації наслідків ускладнення погодних умов.

Нагадаємо, заборона руху вантажних, великовагових та великогабаритних транспортних засобів діяла на автомобільній дорозі загального користування державного значення М-05 “Київ-Одеса”, на ділянці км 308+000 — км 464+122 з 19:00 20 квітня.