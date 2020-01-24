Транзит Украиной российского газа в ЕС по новому контракту достиг 2 млрд куб. м
Киев • УНН
КИЕВ. 24 января. УНН. Транзит газа из РФ в Европу через украинскую ГТС с начала 2020 года достиг 2 млрд куб. м. Об этом написал генеральный директор ООО "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) Сергей Макогон на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Без лишнего шума и пыли мы уже транспортировала транзитом 2 млрд куб. м газа из РФ в страны ЕС и Молдовы. Стоит заметить, что в то же время мы получили плату за 4,272 млрд куб. м (178 млн куб. м в сутки)", - написал Макогон.
По его словам, это - реальный результат подписания нового контракта, который базируется на европейских принципах и включает принцип "качай или плати".
Как сообщал УНН, в результате трехсторонних переговоров Украина-Россия-ЕС стороны подписали новый контракт о транзите газа.