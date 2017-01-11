Транспортный коллапс в Борисполе: водители маршруток пока не планируют прекращать стайк
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. В Борисполе продолжается стайк водителей городских маршруток. Не исключено, что он продолжится и завтра, передает корреспондент УНН.
Сейчас к решению проблемы подключились депутаты городского совета. Переговоры с водителями маршруток продолжались около 2 часов, но компромисса достичь не удалось.
Водители требуют повышения заработной платы до 5 тыс. грн, а также призывают перевозчиков отказаться от планов по сокращению.
Одним из условий достижения их требований, как отмечают сами водители, является повышение тарифа на проезд до 5 грн.
Сейчас депутаты решили срочно созвать транспортную комиссию, где будет обсуждена ситуация, которая сложилась в городе.
Между тем водителям предложили прийти на комиссию и объявить там свои требования, а потом, в час пик, частично выйти на маршруты, чтобы обеспечить перевозку жителей города.
Кроме того, на предприятие, где бастуют, вызвали полицию.