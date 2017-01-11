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Транспортний колапс у Борисполі: водії маршруток поки не планують припиняти стайк

Київ • УНН

 • 6711 перегляди

КИЇВ. 11 січня. УНН. У Борисполі триває стайк водіїв міських маршруток. Не виключено, що він продовжиться і завтра, передає кореспондент УНН.

Наразі до вирішення проблеми підключились депутати міської ради. Переговори з водіями маршруток тривали близько 2 годин, але компромісу досягти не вдалось.

Водії вимагають підвищення заробітної плати до 5 тис. грн, а також закликають перевізників відмовитись від планів щодо скорочення.

Однією з умов досягнення їх вимог, як зазначають самі водії, є підвищення тарифу на проїзд до 5 грн.

Наразі депутати вирішили терміново скликати транспортну комісію, де буде обговорено ситуацію, що склалась у місті.

Тим часом водіям запропонували прийти на комісію і оголосити там свої вимоги, а потім, у час пік, частково вийти на маршрути, аби забезпечити перевезення жителів міста.

Крім того, на підприємство, де страйкують, викликали поліцію.

Українські Національні Новини

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