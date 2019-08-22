Transparency International: Киев попал в список самых прозрачных столиц Европы
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. Столица Украины Киев попала в список шести самых прозрачных европейских столиц из 26 городов, участвовавших в исследовании. Это выводы исследования, которое проводили представители международной организации Transparency International, сообщает УНН.
"Киев оказался в лидерах этого пилотного исследования, в частности, благодаря удобной национальной системе публичных закупок ProZorro, публичному реестру электронных деклараций и полноте информации на сайте КГГА", - рассказал исполнительный директор ТИ Украина Андрей Боровик.
При этом он добавил, что в Киеве нет реестра лоббистов, а также информации о зарплате мэра и его советников.
В общем авторы исследования оценивали 14 индикаторов, в частности наличие и доступность данных о бюджете города и закупки, о мэре, депутатов и их работу, а также доступ к публичной информации.
В список шести лучших городов вошли Вильнюс, Киев, Мадрид, Прага, Приштина и Таллинн. Закрывают рейтинг Афины, Белград, Ереван, Сараево, Стокгольм и Кишинев.
Transparency International Ukraine также разработала и внедряет рейтинг прозрачности 100 крупнейших городов Украины. Команда ТЕ Украины ежегодно анализирует города по 91 индикатору в 13 сферах. За два года средний показатель прозрачности городов повысился на 36%. В 2018 году лидерами рейтинга стали Дрогобыч, Мариуполь и Винница.
Напомним, назван город с самой высокой зарплатой в мире.