Transparency International: Київ потрапив до списку найпрозоріших столиць Європи
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Столиця України Київ потрапила до списку шести найпрозоріших європейських столиць з 26 міст, що брали участь у дослідженні. Це висновки дослідження, яке проводили представники міжнародної організації Transparency International, повідомляє УНН.
"Київ опинився в лідерах цього пілотного дослідження, зокрема, завдяки зручній національній системі публічних закупівель ProZorro, публічному реєстру електронних декларацій і повноті інформації на сайті КМДА", — розповів виконавчий директор ТІ Україна Андрій Боровик.
Водночас він додав, що в Києві немає реєстру лобістів, а також інформації про зарплату міського голови та його радників.
Загалом автори дослідження оцінювали 14 індикаторів, зокрема наявність і доступність даних про бюджет міста й закупівлі, про мера, депутатів та їхню роботу, а також доступ до публічної інформації.
До списку шести найкращих міст увійшли Вільнюс, Київ, Мадрид, Прага, Приштина і Таллінн. Замкнули рейтинг Афіни, Белград, Єреван, Сараєво, Стокгольм і Кишинів.
Transparency International Ukraine також розробила та впроваджує рейтинг прозорості 100 найбільших міст України. Команда ТІ Україна щорічно аналізує міста за 91 індикатором у 13 сферах. За два роки середній показник прозорості міст підвищився на 36%. У 2018 році лідерами рейтингу стали Дрогобич, Маріуполь та Вінниця.
Нагадаємо, названо місто з найвищою зарплатою в світі.