"Transparency International": директору ФГВФЛ может грозить до 9 лет лишения свободы

Декларацию К.Ворушилина должно проверить Национальное антикоррупционное агентство Украины, подчеркнул Д.Якимчук.

"Стоит, чтобы Нацагентство проверило данную информацию и вынесло свое заключение. Это приравнивается к сокрытию данных. На общих основаниях за это может быть и уголовная ответственность, в зависимости от каждого случая отдельно. В тюрьму можно сесть... до 9 лет лишения свободы. Так или иначе, информация заслуживает внимания и ее надо проверить", - сказал он.

Тем более, что речь идет о бизнесе в Крыму, который отсчитывает налоги в российский бюджет, заметил Д.Якимчук.

"Как минимум, это не корректно, иметь бизнес в оккупированном Крыму. Тем более человеку при такой должности и тем более при наличии сегодня общественной дискуссии на эту тему. Дошло уже даже до соцсетей. Сам бизнес в Крыму, насколько мне известно, прошел перерегистрацию в России, чтобы осуществлять там хозяйственную деятельность, то наверняка его компания теперь работает уже под российским законодательством и российской регистрацией, что недопустимо", - отметили в "Transparency International".

Напомним, директор-распорядитель Фонда гарантирования вкладов физлиц не указал в своей декларации наличие бизнеса в оккупированном Крыму. Речь идет о клинике "Времена года", которая находится в Ореанде (Ялта, Крым). По данным реестра Минюста, К.Ворушилин является совладельцем этой клиники, которая по сегодняшний день работает в оккупированном Крыму.