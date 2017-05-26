“Transparency International”: директору ФГВФО може загрожувати до 9 років позбавлення волі
Київ • УНН
КИЇВ. 26 травня. УНН. Директору-розпоряднику Фонду гарантування вкладів фізосіб Костянтину Ворушиліну може загрожувати до 9 років позбавлення волі за прихований бізнес у Криму. Про це повідомив експерт “Transparency International” Дмитро Якимчук у коментарі УНН.
Декларацію К.Ворушиліна має перевірити Національне антикорупційне агентство України, наголосив Д.Якимчук.
“Варто, аби Нацагентство перевірило дану інформацію і винесло свій висновок. Це прирівнюється до приховування даних. На загальних засадах за це може бути і кримінальна відповідальність, в залежності від кожного випадку окремо. До в'язниці можна сісти... до 9 років позбавлення волі. Так чи інакше, інформація варта уваги і її треба перевірити”, - сказав він.
Тим паче, що йдеться про бізнес в Криму, який відраховує податки до російського бюджету, зауважив Д.Якимчук.
“Як мінімум, це не коректно, мати бізнес в окупованому Криму. Тим паче людині при такій посаді і тим паче за наявності сьогодні суспільної дискусії на цю тему. Дійшло вже навіть до соцмереж. Сам бізнес в Криму, наскільки мені відомо, пройшов перереєстрацію в Росії, щоб здійснювати там господарську діяльність, то напевно його компанія тепер працює вже під російським законодавством і російською реєстрацією, що неприпустимо”, - наголосили в “Transparency International”.
Нагадаємо, директор-розпорядник Фонду гарантування вкладів фізосіб не вказав у своїй декларації наявність бізнесу в окупованому Криму. Йдеться про клініку “Времена года”, що знаходиться в Ореанді (Ялта, Крим). За даними реєстру Мін’юсту, К.Ворушилін є співвласником цієї клініки, яка по сьогоднішній день працює в окупованому Криму.