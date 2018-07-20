Трампу в 2017 году представили данные от секретного источника, близкого к Путину - The New York Times

По версии нескольких ее источников, присутствовавших на встрече с Трампом 6 января 2017 года, среди предоставленных ему разведывательных сведений были “тексты и электронные послания от российских военных и информация, полученная от совершенно секретного источника, близкого к Путину, который изложил Центральному разведывательному управлению, каким образом Кремль принял решение о кампании кибервзломов и дезинформации”.

Как утверждают источники газеты, Трамп “с неохотой убедился” в том, что ему говорили, однако впоследствии “попытался поставить под сомнение все ясные свидетельства”, полученные им на брифинге и одобренные всеми руководителями разведки США.

Спецслужбы США неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве в президентские выборы 2016 года в США, а также сговоре с членами предвыборной кампании Трампа. На данный момент расследования на этот счет продолжают проводить ФБР, спецкомитет по разведке Сената Конгресса, а также аппарат спецпрокурора Роберта Мюллера. Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период предвыборной кампании. Москва также множество раз опровергала утверждения о попытках повлиять на ход президентских выборов в США.

Как сообщал УНН, СМИ обнародовали рейтинг телефонных разговоров Трампа и Путина с иностранными лидерами.