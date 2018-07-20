Трампу в 2017 році представили дані від секретного джерела, близького до Путіна - The New York Times
Київ • УНН
КИЇВ. 20 липня. УНН. Дональд Трамп за два тижні до вступу на посаду президента США в січні 2017 року був ознайомлений з цілком таємними розвідувальними даними, що вказують нібито на те, що президент Росії Володимир Путін особисто віддав вказівку про кібератаки з метою вплинути на вибори в США в 2016 році. Про це повідомляє УНН з посиланням на The New York Times.
За версією кількох її джерел, які були присутні на зустрічі з Трампом 6 січня 2017 року, серед наданих йому розвідувальних відомостей були “тексти і електронні послання від російських військових і інформація, отримана від цілком таємного джерела, близького до Путіна, який виклав Центральному розвідувальному управлінню, яким чином Кремль прийняв рішення про кампанії кіберзламів і дезінформації”.
Як стверджують джерела газети, Трамп “з небажанням переконався” в тому, що йому говорили, однак згодом “спробував поставити під сумнів всі ясні свідчення”, отримані ним на брифінгу і схвалені всіма керівниками розвідки США.
Спецслужби США неодноразово звинувачували Росію у втручанні в президентські вибори 2016 року в США, а також змові з членами передвиборної кампанії Трампа. На даний момент розслідування з цього приводу продовжують проводити ФБР, спецкомітет з розвідки Сенату Конгресу, а також апарат спецпрокурора Роберта Мюллера. Трамп і його ключові помічники неодноразово відкидали підозри в будь-яких неправомірних контактах з російськими офіційними особами в період передвиборної кампанії. Москва також безліч разів спростовувала твердження про спроби вплинути на хід президентських виборів в США.
Як повідомляв УНН, ЗМІ оприлюднили рейтинг телефонних розмов Трампа і Путіна з іноземними лідерами.