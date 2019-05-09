Трамп удивлен вызовом сына на допрос в Сенат
Киев • УНН
КИЕВ. 9 мая. УНН. Комитет по разведке Сената США вызвал на допрос старшего сына президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа-младшего, и это удивило его отца. Об этом сам Дональд Трамп заявил в четверг, 9 мая, передает УНН.
Несмотря на тот факт, что сам вызов в Сенат не был официально подтвержден, президент США отреагировал на него в своем заявлении и выразил свое удивление решением комитета. "Признаться честно, я очень удивлен", - подчеркнул Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.
"Мой сын - очень добрый человек, он очень тяжело работает. Последняя вещь, которая ему нужна, - это Вашингтон", - отметил Трамп. Он также добавил, что его сын уже достаточно отчитывался перед комитетом Сената.
Информационное агентство Reuters со ссылками на собственные источники сообщило, что скорее всего Трамп-младший откажется давать показания и воспользуется пятой поправкой к американской конституции, которая позволяет человеку не давать показания против себя.
Трамп-младший 2017 добровольно свидетельствовал перед комитетом. Тогда главное внимание сенаторов было приковано к встрече представителей предвыборного штаба его отца с российским юристом, предлагал компромат на Хиллари Клинтон, и личными контактами с основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем.
Перед этим УНН сообщал, что комитет по разведке американского Сената желает допросить Трампа-младшего.