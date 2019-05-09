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Трамп удивлен вызовом сына на допрос в Сенат

Трамп удивлен вызовом сына на допрос в Сенат

Киев  •  УНН

 • 9228 просмотра

КИЕВ. 9 мая. УНН. Комитет по разведке Сената США вызвал на допрос старшего сына президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа-младшего, и это удивило его отца. Об этом сам Дональд Трамп заявил в четверг, 9 мая, передает УНН.

Несмотря на тот факт, что сам вызов в Сенат не был официально подтвержден, президент США отреагировал на него в своем заявлении и выразил свое удивление решением комитета. "Признаться честно, я очень удивлен", - подчеркнул Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

"Мой сын - очень добрый человек, он очень тяжело работает. Последняя вещь, которая ему нужна, - это Вашингтон", - отметил Трамп. Он также добавил, что его сын уже достаточно отчитывался перед комитетом Сената.

Информационное агентство Reuters со ссылками на собственные источники сообщило, что скорее всего Трамп-младший откажется давать показания и воспользуется пятой поправкой к американской конституции, которая позволяет человеку не давать показания против себя.

Трамп-младший 2017 добровольно свидетельствовал перед комитетом. Тогда главное внимание сенаторов было приковано к встрече представителей предвыборного штаба его отца с российским юристом, предлагал компромат на Хиллари Клинтон, и личными контактами с основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем.

Перед этим УНН сообщал, что комитет по разведке американского Сената желает допросить Трампа-младшего.

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