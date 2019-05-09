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Трамп здивований викликом сина на допит у Сенат

Трамп здивований викликом сина на допит у Сенат

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 травня. УНН. Комітет з розвідки Сенату США викликав на допит старшого сина президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа-молодшого, і це здивувало його батька. Про це сам Дональд Трамп заявив у четвер, 9 травня, передає УНН.

Попри те, що сам факт виклику до Сенату не було офіційно підтверджено, президент США відреагував на нього у своїй заяві та висловив своє здивування рішенням комітету. “Зізнатися чесно, я дуже здивований”, — підкреслив Трамп, відповідаючи на питання журналістів у Білому домі.

“Мій син — дуже добра людина, він дуже важко працює. Остання річ, яка йому потрібна, — це Вашингтон”, — зазначив Трамп. Він також додав, що його син вже достатньо звітував перед комітетом Сенату.

Інформаційне агентство Reuters із посиланнями на власні джерела повідомило, що найвірогідніше Трамп-молодший відмовиться давати свідчення та скористається п’ятою поправкою до американської конституції, яка дозволяє людині не давати свідчення проти себе.

Трамп-молодший 2017 року добровільно свідчив перед комітетом. Тоді головна увага сенаторів була прикута до зустрічі представників передвиборчого штабу його батька із російським юристом, що пропонував компромат на Гілларі Клінтон, та особистими контактами із засновником WikiLeaks Джуліаном Ассанжем.

Перед цим УНН повідомляв, що комітет з розвідки американського Сенату бажає допитати Трампа-молодшого.

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