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Трамп заявил, что доверяет Ким Чен Ыну

Трамп заявил, что доверяет Ким Чен Ыну

Киев  •  УНН

 • 10134 просмотра

КИЕВ. 23 июня. УНН. Президент США Дональд Трамп доверяет лидеру КНДР Ким Чен Ыну. Об этом американский лидер заявил в интервью телеканалу TBN, передает УНН.

Отвечая на вопрос ведущего, доверяет ли он северокорейскому лидеру, Трамп сказал: “Да, я думаю, что у меня очень хорошие отношения (с Ким Чен Ыном), между нами возникла хорошая химия”. “Я считаю, что он хочет сделать что-то для своей страны, может быть, для своей семьи или для себя, но он хочет сделать правильную вещь”, — отметил президент США.

Трамп также заявил, что ему и Ким Чен Ыну удалось заключить “замечательное соглашение” по итогам саммита в Сингапуре. Президент в связи с этим раскритиковал американские СМИ, которые заявили о том, что США якобы пошли на слишком большие уступки КНДР.

Как напомнил Трамп, Вашингтону удалось в том числе вернуть заложников в КНДР, а также добиться передачи останков погибших в ходе Корейской войны американских военнослужащих. Также, по словам главы Белого дома, КНДР больше не осуществляет ракетных запусков, не проводит ядерных тестов и “избавляется от завода, на котором производились двигатели для баллистических ракет”.

Коснувшись вопроса приостановки ряда военных учений США с Южной Кореей, Трамп заявил, что уже долгое время выступал против проведения таких маневров. “Я называю их военными играми, я выступаю против них уже полтора года, они обходятся в целое состояние”, — сказал президент. “Мы тратим сотни миллионов долларов на эти военные игры, Южная Корея не компенсирует нам это”, — указал глава Белого дома, назвав такие учения провокационными.

Как сообщал УНН, губернатор Окинавы требует сократить военное присутствие США на острове.

Украинские Национальные Новости

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