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Трамп заявив, що довіряє Кім Чен Ину

Трамп заявив, що довіряє Кім Чен Ину

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 червня. УНН. Президент США Дональд Трамп довіряє лідеру КНДР Кім Чен Ину. Про це американський лідер заявив в інтерв’ю телеканалу TBN, передає УНН.

Відповідаючи на запитання ведучого, чи довіряє він північнокорейському лідеру, Трамп сказав: “Так, я думаю, що у мене дуже хороші стосунки (з Кім Чен Ином), між нами виникла хороша хімія”. “Я вважаю, що він хоче зробити щось для своєї країни, може бути, для своєї родини або для себе, але він хоче зробити правильну річ”, — зазначив президент США.

Трамп також заявив, що йому і Кім Чен Ину вдалося укласти “чудову угоду” за підсумками саміту в Сінгапурі. Президент у зв’язку з цим розкритикував американські ЗМІ, які заявили про те, що США нібито пішли на дуже великі поступки КНДР.

Як нагадав Трамп, Вашингтону вдалося в тому числі повернути заручників в КНДР, а також домогтися передачі останків загиблих в ході Корейської війни американських військовослужбовців. Також, за словами глави Білого дому, КНДР більше не здійснює ракетних запусків, не проводить ядерних тестів і “позбавляється від заводу, на якому проводилися двигуни для балістичних ракет”.

Торкнувшись питання припинення ряду військових навчань США з Південною Кореєю, Трамп заявив, що вже довгий час виступав проти проведення таких маневрів. “Я називаю їх військовими іграми, я виступаю проти них вже півтора роки, вони обходяться в цілий статок”, — сказав президент. “Ми витрачаємо сотні мільйонів доларів на ці військові ігри, Південна Корея не компенсує нам це”, — вказав глава Білого дому, назвавши такі навчання провокаційними.

Як повідомляв УНН, губернатор Окінави вимагає скоротити військову присутність США на острові.

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