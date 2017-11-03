Трамп заявил о возможной встрече с Путиным на саммите АТЭС во Вьетнаме
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Президент США Дональд Трамп заявил, что, вероятно, встретится с российским президентом Владимиром Путиным во Вьетнаме на полях саммита АТЭС. Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News, передает УНН.
"Это очень важная поездка. У нас может быть встреча с Путиным ... Это очень важно. Они могут помочь нам с Северной Кореей, Сирией. Нам нужно поговорить об Украине", - заявил Трамп.
Добавим, что саммит лидеров АТЭС пройдет во вьетнамском Дананге с 6 по 11 ноября.
Как сообщал УНН, в США собрали доказательства, подтверждающие вмешательство российской стороны в выборы 2016 года.