Трамп заявив про можливу зустріч з Путіним на саміті АТЕС у В'єтнамі

"Це дуже важлива поїздка. У нас може бути зустріч з Путіним ... це дуже важливо. Вони можуть допомогти нам з Північною Кореєю, Сирією. Нам потрібно поговорити про Україну", - заявив Трамп.

Додамо, що саміт лідерів АТЕС пройде у в'єтнамському Дананге з 6 по 11 листопада.

Як повідомляв УНН, у США зібрали докази, які підтверджують втручання російської сторони у вибори 2016 року.