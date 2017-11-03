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Трамп заявив про можливу зустріч з Путіним на саміті АТЕС у В'єтнамі

Трамп заявив про можливу зустріч з Путіним на саміті АТЕС у В'єтнамі

Київ • УНН

 • 9795 перегляди

КИЇВ. 3 листопада. УНН. Президент США Дональд Трамп заявив, що, ймовірно, зустрінеться з президентом РФ Володимиром Путіним у В'єтнамі на саміті АТЕС. Про це він заявив в інтерв'ю телеканалу Fox News, передає УНН.

"Це дуже важлива поїздка. У нас може бути зустріч з Путіним ... це дуже важливо. Вони можуть допомогти нам з Північною Кореєю, Сирією. Нам потрібно поговорити про Україну", - заявив Трамп.

Додамо, що саміт лідерів АТЕС пройде у в'єтнамському Дананге з 6 по 11 листопада.

Як повідомляв УНН, у США зібрали докази, які підтверджують втручання російської сторони у вибори 2016 року.

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