Трамп заявил о новом мощном ударе США по Ирану после атаки на корабли

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные нанесли новый мощный удар по целям в Иране после того, как, по его словам, иранская сторона атаковала ракетами корабли. Об этом он сказал на полях саммита НАТО, передает УНН.

По словам Трампа, ответ США был значительно масштабнее.

Прошлой ночью мы очень мощно ударили по очень опасным людям в Иране. После того как они начали запускать ракеты по кораблям, мы нанесли удар, который был примерно в двадцать раз сильнее. Мы не позволим им вести себя таким образом

Президент США также в очередной раз подчеркнул, что Вашингтон не позволит Ирану получить ядерное оружие.

Иран не может иметь ядерного оружия. Это безумный режим, который убивает людей. Мы проведем денуклеаризацию Ирана