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Трамп: я готов быть первым, кому в США введут вакцину от коронавируса

Трамп: я готов быть первым, кому в США введут вакцину от коронавируса

Киев  •  УНН

 • 12012 просмотра

КИЕВ. 23 июля. УНН. Президент США Дональд Трамп готов в случае необходимости быть первым человеком в стране, кому введут вакцину от нового коронавируса после завершения ее разработки. Об этом американский лидер заявил в интервью телеканалу Fox News, которое вышло в эфир в среду, передает УНН.

Трампу был задан вопрос о том, готов ли он быть “одним из первых, кому введут вакцину”. “Вы знаете, как это бывает. Если я буду первым, все скажут: “Он такой эгоист, захотел получить вакцину первым”, — ответил президент США.

По его словам, другие признают, что это был бы “очень смелый поступок”. “Если от меня захотят этого, если считать, что это правильно, я бы совершенно точно стал первым или последним, кому ее введут”, — добавил Трамп.

Президент США ранее заявлял, что американские специалисты, возможно, создадут вакцину от нового коронавируса задолго до конца текущего года. В интервью Fox News он также подчеркнул важность создания препаратов, которые могли бы помочь тем, кто уже был инфицирован.

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Watch the latest video at foxnews.com

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